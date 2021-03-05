فيديو لـ سفينة تطفو في الهواء.. ما هي الخدعة ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أثار فيديو نشره مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي، كولين ماكلوم، الجدل بين المستخدمين، حيث صوّر سفينة كما لو أنها تطفو في الهواء.

ووثق مقطع الفيديو في بانف بـ أبردينشاير بإسكتلندا، السفينة وهي تظهر كما لو أنها لا تتحرك فوق سطح الماء، وإنما تطير في الجو، وأثنى كثيرون ممن شاهدوا الفيديو على الخدعة البصرية، حيث أشاروا إلى أنهم ذهلوا للوهلة الأولى، قبل اكتشافهم للحقيقة.

وساعدت عوامل كثيرة في جعل الخدعة البصرية أكثر واقعية منها مثلًا السحابة المنخفضة، وهو ما صعّب من رؤية مدى نهاية المياه الزرقاء وبداية السماء، بحسب ما أوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وهم بصري رائع

ومن جانبه أشار كولين إلى أنه ظنّ في البداية أن القارب يطفو في الجو، وأضاف قائلا: بعد مزيد من التدقيق، لاحظت أنه كان في الواقع مجرد وهم بصري رائع نتج عن تكوين السحب بالقرب من الشاطئ مما أدى إلى تغيير لون الماء بالقرب من الأرض.

وتابع قائلًا: كان القارب بعيدًا في منطقة صافية، وبالتالي فإن السماء تعكس البحر مما جعلها تبدو وكأن القارب كان عائمًا.

أين تقع إسكتلندا ؟

ويُذكر أن إسكتلندا دولة في شمال غرب أوروبا، تعتبر جزء من الدول الأربع المكونة المملكة المتحدة، وتحتل الثلث الشمالي من جزيرة بريطانيا العظمى وتحدها جنوبًا إنجلترا ويحدها شرقًا بحر الشمال وغربًا المحيط الأطلسي.

وعاصمة إسكتلندا هي أدنبرة، وأهم مدنها وأكبرها مدينة غلاسكو، وكانت مملكة مستقلة حتى 1707 حين تم إقرار قانون الوحدة لعام 1707 والذي اتحدت بموجبه مملكتي إنجلترا وإسكتلندا فيما يعرف اليوم بمملكة بريطانيا العظمى.

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