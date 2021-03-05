

الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

فعلت وزارة الصحة اليوم الوطني للمشي في جميع مناطق ومحافظات المملكة، الذي يصادف 5 مارس من كل عام، بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة أكثر من (500) ألف شخص يعاني من الأمراض المزمنة.

وأعلنت الصحة في وقت سابق عن إطلاق تحدي المشي يوم 10 مارس، وهي مسابقة تعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات، لا تقل عن8000 خطوة يوميا ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز تحفيزية بشكل اسبوعي، مشيرةً إلى أن الاشتراك في المسابقة سيتم عن طريق تحميل تطبيق صحتي والتسجيل فيه.

وأبانت أنه يمكن ممارسة المشي في أي مكان قريب مع الحرص على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية، وسيكون تحدي المشي عبر منصات التواصل الاجتماعي في حساب عش بصحة.

يُذكر أن المشي يساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، بالإضافة إلى الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، إلى جانب تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة ومنها، أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني.

‏وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها «وزارة الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.

// انتهى //

14:35ت م

0055





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الصحة تُفّعل اليوم الوطني للمشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.