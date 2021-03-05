السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة كورونا بين المصلين



الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في مناطق القصيم والحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير .

وأشارت إلى فتح 8 مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمناطق، الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت الوزارة بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بالإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة مواصلتها في عمليات التعقيم والنظافة للمساجد وتطبيق كافة التعليمات بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

// انتهى //

14:25ت م

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الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 26 يوماً 218 مسجداً فُتح 196 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في مناطق القصيم والحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير .وأشارت إلى فتح 8 مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمناطق، الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وأشادت الوزارة بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بالإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة مواصلتها في عمليات التعقيم والنظافة للمساجد وتطبيق كافة التعليمات بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .// انتهى //14:25ت م0053

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