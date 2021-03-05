السعودية اليوم / باكستان تسجل 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1579 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه سجّل 52 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13128 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 1527 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 556769 حالة.

// انتهى //

13:31ت م

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إسلام آباد 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 587014 حالة، منها 17117 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه سجّل 52 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13128 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 1527 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 556769 حالة.// انتهى //13:31ت م0048

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