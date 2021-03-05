السعودية اليوم / "البيئة" تنفذ حملة لمكافحة نواقل الأمراض الحيوانية بوادي الدواسر



وادي الدواسر 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

نفذ مكتب وزارة البيئة المياه والزراعة في محافظة وادي الدواسر، أمس حملة لمكافحة نواقل الأمراض الحيوانية في سوق الأبل .

ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن مشروع الوزارة إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

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13:16ت م

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