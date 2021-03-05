السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 3,072 إصابة جديدة بكورونا المستجد و10 وفيات



أبوظبي 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3,072 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 405,277 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,296 وفاة، مشيرة إلى تماثل 2,026 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 389,304 حالات.

// انتهى //

13:12ت م

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أبوظبي 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 3,072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 405,277 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,296 وفاة، مشيرة إلى تماثل 2,026 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 389,304 حالات.// انتهى //13:12ت م0046

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