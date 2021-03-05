

جيزان 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

نظمت جامعة جازان بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، لقاءً بعنوان "المال العام أمانة".

وهدف اللقاء الذي نظم عبر الاتصال المرئي إلى تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لحماية المال العام ،ودور الأجهزة الرقابية في المحافظة عليه من منظور شرعي، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ، إلى جانب التعريف بالمهام التي يقدمها الديوان العام للمحاسبة .

// انتهى //

13:06ت م

0044





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لقاء بجامعة جازان لتعزيز الرقابة الذاتية في حماية المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.