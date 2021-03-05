شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير مسيرة سادسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير 6 مسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي اليوم تجاه خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (6) طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.