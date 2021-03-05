التحالف يعترض طائرة مسيرة سادسة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة سادسة أطلقتها ميليشيات الحوثي اليوم تجاه خميس مشيط بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد العميد الركن تركي المالكي صرح في وقت سابق اليوم أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (5) خمس طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

شارك الخبر