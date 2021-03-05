الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

السفارة في نيوزيلندا تحذر من تسونامي بعد زلزال عنيف

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت السفارة السعودية لدى نيوزيلندا، اليوم المواطنين الموجودين فيها والقادمين إليها، من موجة تسونامي متوقع بعد زلزال قوي ضرب الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية.

وقالت السفارة في بيان لها إن الوكالة الوطنية للطوارئ في نيوزيلندا أفادت بأن عدة زلازل ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية صباح اليوم الجمعة، وتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي

ونصحت السفارة بالبعد عن الشواطئ ومناطق الزلزال، وتتوقع حدوث تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة في أعقاب الزلزال، وتأمل السفارة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ.

زلزال عنيف في نيوزيلندا

وكان مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أصدر تحذيرًا من تسونامي بعد وقوع زلزال شدته 7.3 درجة شرق الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا في الساعات الأولى من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن شدة الزلزال 7.3 درجة قبل أن تعدله بالخفض إلى 6.9، وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي إن من المحتمل حدوث تسونامي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

أوامر للسكان بالابتعاد عن المنطقة

في سياق متصل، أصدرت السلطات في نيوزيلندا أوامر للسكان في بعض المناطق على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بالانتقال إلى مناطق مرتفعة بعدما ضرب زلزال ثالث قوي المنطقة مساء الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي).

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