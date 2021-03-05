طريقة الحصول على لقاح كورونا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوفت المملكة بوعودها السابقة بأنها ستكون من أولى الدول التي ستحصل على لقاح كورونا متى استوفت معايير الفاعلية والأمان بشكل مباشر من الشركات وتقديمها للمواطنين والمقيمين بالمجان وهو الأمر الذي تكلل بالنجاح بعد تلقي أكثر من مليون شخص جرعات اللقاح.

كيفية الحصول على لقاح كورونا

ويتم الحصول على اللقاح عن طريق التسجيل في تطبيق صحتي، وهو الذي أعلنت عنه وزارة الصحة ابتداء من الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وبالمجان إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الفئات المستهدفة

وحددت وزارة الصحة ثلاث فئات مستهدفة للحصول على لقاح كورونا وهم:

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

المواطنون والمقيمون ممن هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠%.

من يعانون نقص في المناعة مثل: زراعة الأعضاء، أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

المواطنون والمقيمون ممن تجاوز أعمارهم ٥٠ سنة – باقي الممارسين الصحيين.

من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ -٤٠%.

الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

كيفية التسجيل في تطبيق صحتي

تحميل تطبيق صحتي على الهاتف المحمول.

إنشاء حساب جديد ليظهر لك عدد من التبويبات ثم اختيار تبويب لقاح كورونا

تعبئة نموذج الطلب من خلال إدخال البيانات المطلوبة

الرد على جميع الأسئلة التي يطرحها التطبيق

وصول رسالة نصية لتأكيد الطلب

عدد الجرعات المعطاة

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حتى أمس الخميس، بلغ أكثر من 1.1 مليون جرعة منذ بدء التطعيم.

وأشار العبدالعالي إلى أن هناك توجهًا في التوسع في أعداد مراكز إعطاء لقاحات كورونا، حيث يوجد الآن أكثر من 400 مركز، لافتًا في نفس الوقت إلى ارتفاع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 369 ألفًا و613 حالة، أي 98 % من إجمالي الإصابات المسجلة.

أهمية الإجراءات الاحترازية

وفي ذات السياق تواصل المملكة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات لما يشكله ذلك من خطورة في نقل فيروس كورونا وانتشاره وضورة ارتداء الكمامات في مختلف الأوقات ومراعاة غسل اليدين باستمرار وتعقيم الأسطح والخروج من المنزل للضرورة والمبادرة بأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحيطة والحذر والتقيد بالتدابير الوقائية في التعامل مع كبار السن وأصحاب الأمراض الكامنة .

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