التحالف: اعتراض مسيرة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي اليوم تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي اليوم تجاه خميس مشيط بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

اعتراض 5 مسيرات فجر وصباح الجمعة

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

التحالف يواصل التصدي للهجمات الغادرة

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (5) خمس طائرات دون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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