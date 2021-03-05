الصين تحارب الفقر بـ 24 مليار دولار 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستخصص 156.1 مليار يوان أي 24.05 مليار دولار في عام 2021 لتطوير البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.

استراتيجية الصين لمكافحة الفقر

وجاء في نص مشروع الميزانية: سنواصل جهودنا للقضاء على الفقر من خلال تنشيط المناطق الريفية، وستتبرع الحكومة المركزية الصينية بـ 156.1 مليار يوان (24.05 مليار دولار) لصندوق النهضة الريفية أو ما كان بُعرف بـ صندوق القضاء على الفقر سابقًا.

ويزيد هذا المبلغ بمقدار 10 مليارات يوان أي ما يقارب (1.544 مليار دولار) عن العام الماضي.

القضاء على الفقر المدقع

وكان قد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 25 فبراير الماضي، أن بلاده انتصرت بشكل كامل على الفقر المدقع، مشيرًا إلى أنها استثمرت في مكافحة الفقر على مدار السنوات الثماني الماضية ما يعادل نحو 246 مليار دولار.

وأكد أنه تم انتشال ما يقرب من 100 مليون شخص من خط الفقر في البلاد، وبالتالي وقد حققت بكين هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الفقر.

ويُذكر أن رئيس الوزراء الصيني، لي كيتشيانغ، قال إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يطمح لأن يحقق هذا العام معدل نمو يزيد عن 6% على الرّغم من الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.

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