إغلاق 10 مساجد بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم عشرة مساجد مؤقتًا في خمس مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 26 يومًا 218 مسجدًا تم فتح 196 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة مؤقتًا

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجدان في المناطق التالية: القصيم والحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تم رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح ثمانية مساجد، منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

إجراءات مكافحة كورونا في المساجد

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي الجميع بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ، كما أكدت مواصلتها في عمليات التعقيم والنظافة للمساجد وتطبيق كافة التعليمات بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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