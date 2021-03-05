فيديو.. 10 إخوة يتسابقون من أجل التبرع بكليتهم لأخيهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضرب 10 مواطنين أروع الأمثلة في التضحية والإيثار حين تسابقوا من أجل التبرع بالكلية لأخيهم المصاب الذي كان يعاني من الفشل الكلوي خلال الفترة الماضية.

وروى مالك المالكي الذي تبرع لأخيه بعد تطابق الأنسجة معه تفاصيل هذا العمل الإنساني، مؤكدًا أن كل الإخوة كانوا على أتم الاستعداد للتبرع لأخيهم؛ لإنقاذ حياته، مشيرًا إلى أنه هو الأخ الأكبر وكان أول المبادرين وتم التأكد من تطابق الأنسجة.

ووصف مشاعر الوالدين والإخوة والمريض جميعًا قبل العملية حيث كان الأخوان معرضَين للخطر، مشيرًا إلى أن أخيه المصاب كان يحاول إثناء المتبرع خوفًا على صحته ورغبة في عدم تحميل الأسرة المزيد من الآلام في حال فشلت العملية لا قدر الله.

وقال المالكي في مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية إن ما قام به هو واجب إنساني وأخوي بالأساس، داعيًا الجميع إلى عدم التردد في التبرع بأي من أعضائهم إذا ما دعت الضرورة.

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