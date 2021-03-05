تطبيق توكلنا : لون الباركود يحدد مدة العزل للقادمين من الخارج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا أن مدة العزل التي يخضع لها الشخص القادم من خارج المملكة تتحدد على حسب لون الباركود الظاهر في التطبيق وتصنيف دولة القدوم.

تصنيف دول القدوم في تطبيق توكلنا

ويتم تصنيف الدول في توكلنا إلى متوسطة الخطورة أو مرتفعة الخطورة وبائيًا من قبل وزارة الصحة، وبناءً عليه يتم إلزام الشخص القادم من هذه الدول بالعزل المنزلي.

اللون الأزرق في توكلنا

وكشف التطبيق أن اللون الأزرق يظهر للقادم من دولة ليست ضمن الدول الموبوءة، ويلزمه خلال 8 ساعات من الوصول، تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في توكلنا طوال الفترة المحددة 7 أيام، أو إجراء فحص عبر توكلنا بعد 48 ساعة من الوصول وظهور النتيجة سلبية وتحول الحالة الصحية للأخضر.

وأكد تطبيق توكلنا أنه عند إتمام متطلبات الحجر المنزلي وإكمال المدة 7 أيام أو ظهور نتيجة فحص سلبية وتحول الحالة الصحية من قادم من السفر (باللون الأزرق) إلى لم تثبت إصابته (باللون الأخضر) يمكن للقادم من السفر من دولة غير موبوءة الخروج وممارسة الحياة الطبيعية.

اللون الرمادي

وفي سياق آخر قال التطبيق إنه عند انقطاع اتصال الإنترنت، فإن لون ووصف الحالة الصحية للمستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث يبقى ظاهرًا لمدة 48 ساعة، بعد ذلك يتحول إلى اللون الرمادي.