السعودية | بمشاركة 20 دولة.. مواهب سعودية باحتفالية "نور الرياض"

شكرا لقرائتكم بمشاركة 20 دولة.. مواهب سعودية باحتفالية "نور الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق في السعودية احتفالية "نور الرياض" على مدار 17 يوماً، وخلال الفترة من 18 مارس الجاري حتى 3 إبريل المقبل، يتضمن من خلالها تقديم عروض لأعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40 في المائة منهم من الفنانين السعوديين.

في هذا السياق، قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتورة منال الرويشد لـ"العربية.نت": إن الجمعية تستعد بالمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستشهدها الرياض خلال الشهر الجاري، وذلك من خلال إقامتها العديد من الورش الفنية التي ستكون تحت إشراف متخصصين، إضافة إلى إقامة معرض ضوئي عالمي ضخم سيكون بالمقر الرئيسي في العاصمة يتضمن في فحواه عروضاً متنوعة تضم أعمالا فنية تفاعلية تعتمد على الضوء والظل.

وأضافت "احتفالية نور الرياض تأتي في إطار حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الارتقاء بمدينة الرياض لجعلها في مكانة ثقافية تليق بها بين مختلف عواصم العالم، وبما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، وأننا في الجمعية نقدر هذه المسؤولية حيث أننا نملك العديد من الطاقات التي تتوافق مع هذا الحراك الفني العالمي، حيث سنعمد من خلاله إلى تقديم المواهب السعودية الشابة ذات الطاقات الكبيرة التي ستثبت أهمية تقديم الإبداع الفني والحداثة في عالم الفن الضوئي بكل حرفية فنية تلبي الطموحات المبنية عليهم من قبل القيادة الرشيدة".

من فنون الضوء

يذكر أن احتفالية "نور الرياض" تعد أولى فعاليات برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 19 مارس 2019، بمبادرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف، يُتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبد الله المالي، ومركز الملك عبد العزيز التاريخي بالمربع.