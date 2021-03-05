شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في نيوزلاندا تحذر رعاياها من وقوع تسونامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذرت سفارة المملكة في نيوزلاندا اليوم الجمعة المواطنين المتواجدين هناك والزائرين في رحلات سياحة من الإقتراب من الشواطئ .

وأكدت السفارة في نيوزلاندا أن زلزلزال بقوة 8 ريختر ضرب البلاد وأن هناك تحذير من حدوث تسونامي في نيوزلاندا بسبب عدة زلازل ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية صباحاً .

ودعت السفارة الجميع بالإتصال على الأرقام التالية في حال طلب المساعدة : (هاتف السفارة: 4723655 (04) 0064)، و(جوال شؤون السعوديين للطوارئ:275922211 (0) 0064).