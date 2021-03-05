شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يوضح آلية تحديد مدة العزل للعائدين من السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق «توكلنا» أن مدة العزل التي يخضع لها الشخص القادم من خارج المملكة تُحدَّد على حسب لون الباركود الظاهر في التطبيق وتصنيف دولة القدوم.

وذكر " توكلنا " أن تصنيف الدول متوسطة الخطورة وبائياً أو مرتفعة الخطورة وبائياً يكون من قبل وزارة الصحة.

وأضاف تطبيق توكلنا أن اللون الأزرق يظهر للقادم من دولة ليست ضمن الدول الموبوءة، ويلزمه خلال 8 ساعات من الوصول تحديد مكان السكن حسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها.

وأشار إلى تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في «توكلنا» طوال الفترة المحددة (7 أيام)، أو إجراء فحص عبر «توكلنا» بعد 48 ساعة من الوصول وظهور النتيجة سلبية وتحول الحالة الصحية للأخضر.