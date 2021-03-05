شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض مسيرة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة ، وأن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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