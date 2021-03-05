شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في المجر تصدر تنبيه للمواطنين هناك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في دولة المجر، تنبيهًا للمواطنين هناك، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها، التي أعلنتها الحكومة هناك.

وذكرت السفارة في المجر: في ضوء إعلان الحكومة المجرية عن عدد من التدابير الوقائية في إطار حالة الإغلاق العامّ التي أعلنت في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأضافت: على المواطنين الكرام في المجر الالتزام بالتعليمات الرسمية لسلامتهم واتباع الإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها، في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.