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السفارة في المجر تصدر تنبيه للمواطنين هناك

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في دولة المجر، تنبيهًا للمواطنين هناك، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها، التي أعلنتها الحكومة هناك.

وذكرت السفارة في المجر: في ضوء إعلان الحكومة المجرية عن عدد من التدابير الوقائية في إطار حالة الإغلاق العامّ التي أعلنت في البلاد بسبب فيروس .

وأضافت: على المواطنين الكرام في المجر الالتزام بالتعليمات الرسمية لسلامتهم واتباع الإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها، في ما يتعلق بانتشار .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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