شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح تأثير العلاج بالكورتيزون على لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تأثير لقاح كورونا المستجد على المرضى الذين يتناولون العلاج بالكورتيزون.

وقالت وزارة الصحة «بشكل عام لا يعتبر استخدام الكورتيزون مانعًا لتلقي اللقاح، وينصح بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج».

أشارت وزارة الصحة، إلى أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاحي (فايزر وأسترازينيكا) هي: يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما- بعد الجرعة الأولى- أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، والحوامل، والأطفال.