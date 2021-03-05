شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الشثري " يوضح حكم كشف المرأة قدمها أثناء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم كشف قدم المرأة في الصلاة وما إذا كانت تعد عورة .

وقال الشيخ سعد الشثري في لقاء معه على قناة الرسالة الفضائية ، أنه يجوز للمرأة عدم تغطية القدم إذا لم يكن هناك رجال أجانب عنها ، وذلك على الرأي الصحيح .

وأضاف الشيخ الشثري أن هذا الرأي على مذهب الأحناف وهو الأرجح لعدم وجود الدليل الصريح بالأمر بتغطية المرأة قدمها أثناء الصلاة .