شكرا لمتابعة خبر عن عضو النواب البحريني القطري تشكر الزميل الاعلامي زهير الغزال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

تلقى الزميل الإعلامي الأستاذ - زهير بن جمعة الغزال، خطاب شكر وتقدير من عضو مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة الأستاذة فاطمة عباس القطري، تضمن الخطاب تقديم جزيل الشكر وعظيم الامتنان نظير الدور البارز والمتميز للزميل زهير الغزال في النشر والتغطية الإعلامية للأخبار والبيانات الصحفية المتعلقة بعمل المكتب الإعلامي للعضو، والدور الكبير في إبراز العمل البرلماني الذي تقوم به العضو، متمنية المزيد من التقدم والنجاح.