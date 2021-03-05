تنويه من سفارة السعودية بنيوزيلندا لرعايا المملكة: ابتعدوا عن الشواطئ

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى نيوزيلندا- ويلنجتون، تنبيهًا للمواطنين والمبتعثين، بضرورة توخي الحيطة والحذر بعد زلزال ضرب البلاد بقوة 8 درجات ريختر، وطالبتهم الابتعاد عن الشواطئ.

وذكرت السفارة- عبر تويتر- أنها تود التنبيه على المواطنين الموجودين في نيوزلندا والقادمين إليها، أن الوكالة الوطنية للطوارئ في نيوزلندا تفيد أن عدة زلازل ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية صباح اليوم الجمعة (5 مارس)، وتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وننصح الوكالة بالبعد عن الشواطئ ومناطق الزلزال، وتتوقع حدوث تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة في أعقاب الزلزال.

وتأمل السفارة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ، ويمكن التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: (هاتف السفارة: 4723655 (04) 0064)، و(جوال شؤون السعوديين للطوارئ:275922211 (0) 0064).

يُذكر أن مناطق ساحلية بنيوزيلندا، تعرضت لـ3 زلازل قوية، وذكرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، أن زلزالا وقع في مياه المحيط الهادئ على سواحل أرخبيل كرماديك إلى الشمال الشرقي من الجزيرة الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر ووقع على عمق 10 كيلومترات، ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركزه.

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