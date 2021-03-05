صلاة الجمعة للمتنزهين في البر.. فيديو لـ«الخثلان» يوضح الحكم

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم وجوب صلاة الجمعة على المتنزهين في البر.

وقال الشيخ الخثلان، عبر حسابه على تويتر، إنه من كان موجودا خارج البلد بأكثر من فرسخ (خمسة كيلو مترات) لا تلزمه صلاة الجمعة، وعلى ذك فمن يخرجون إلى البر، إذا كان هذا البر أقل من خمسة كيلومترات تجب عليهم الجمعة، أما إذا كان البر الذي يخرجون له أبعد من خمسة كيلو مترات لا تلزمهم الجمعة ويصلونها ظهرا أربع ركعات.

وحذر الشيخ الخثلان من اتخاذ ذلك عادة لهم بحيث إنهم يذهبون كل يوم جمعة إلى البر ويتركون صلاة الجمعة.

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