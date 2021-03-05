ضم المطلقة لحساب رب الأسرة.. «حساب المواطن» يحدِّد 4 خطوات

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان رب الأسرة إضافة المطلقة إلى حسابه، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إذا هناك مطلقة وضُمت مع أفراد عائلتها هل يمكن تسجيلها بحساب المواطن مع أفراد عائلتها؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «بإمكان "رب الأسرة" إضافتها كتابع عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)».

كما أوضح برنامج حساب المواطن، أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على البرنامج عند حدوث أي تغيير، هي (15) يومًا.

وذكر البرنامج- عبر تويتر- أنه لضمان استمرارية دعم حساب المواطن، للمسجلين أو القائمين الحاليين، يجب تحديث البيانات المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير عليها، وذلك خلال (15) يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه عند عدم حدوث أي تغيير في البيانات فلا يكون المستفيد ملزمًا بإجراء أي تحديث.

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