وزارة الصحة: تلقِّي لقاح كورونا لا يتعارض مع العلاج بالكورتيزون

أوضحت وزارة الصحة، أن العلاج بالكورتيزون لا يمنع من تلقِّي لقاح كورونا، مشيرة إلى ثلاث فئات ممنوعة من أخذ تطعيم كورونا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر تويتر أنه «بشكل عام لا يعتبر استخدام الكورتيزون مانعًا لتلقي اللقاح، وينصح بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج».

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار مفاده: هل تلقِّي العلاج بالكورتيزون منذ فترة يتعارض مع أخذ لقاح كورونا؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاحي (فايزر وأسترازينيكا) هي:

- يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما- بعد الجرعة الأولى- أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

- الحوامل

- الأطفال.

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