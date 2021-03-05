السعودية اليوم / روسيا تسجل 11024 إصابة جديدة بكورونا و 462 وفاة



موسكو 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11024 إصابة جديدة بفيروس

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4301159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88285 وفاة، بينما تماثلت 15464 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3885321 حالة .

// انتهى //

12:01ت م

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موسكو 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 462 وفاة.وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4301159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88285 وفاة، بينما تماثلت 15464 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3885321 حالة .// انتهى //12:01ت م0039

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