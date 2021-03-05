السعودية اليوم / الهند تسجل 16838 إصابة جديدة بكورونا و113 وفاة



نيودلهي 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 16838 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11173761 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157548 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10839894 حالة.

// انتهى //

10:44ت م

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نيودلهي 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 16838 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و113 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11173761 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157548 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10839894 حالة.// انتهى //10:44ت م0034

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