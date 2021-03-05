السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:27ت م

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الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:27ت م0032

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