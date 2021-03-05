السعودية اليوم / 10580 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجّلت ألمانيا 10580 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 264، ليصل إلى 71504.

// انتهى //

08:57ت م

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برلين 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجّلت ألمانيا 10580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و482522 إصابة.وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 264، ليصل إلى 71504.// انتهى //08:57ت م0029

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