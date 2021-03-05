السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : عوالق ترابية على منطقة نجران



نجران 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش .

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

//انتهى//

07:57ت م

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