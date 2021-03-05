السعودية اليوم / المعلمي يلتقي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية



نيويورك 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور .

// انتهى //

06:05ت م

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نيويورك 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو، بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور .// انتهى //06:05ت م0023

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