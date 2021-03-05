السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس

كما تم تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1,627.

// انتهى //

06:02ت م

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سيئول 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91,638 إصابة.كما تم تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1,627.// انتهى //06:02ت م0022

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