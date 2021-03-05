لغز "سلاك".. تطبيق يجني مليار دولار سنويا لكنه يخسر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل تطبيق سلاك (Slack) خلال عام 2020 قفزة في الإيرادات بسبب الإغلاق العام جراء كورونا، ورغم ذلك فإن الشركة تحقق خسائر.

وقالت شركة الاتصالات المكتبية "سلاك" (Slack)، الخميس، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، إن إيرادات الشركة قفزت بنسبة 43% لتصل إلى 902.6 مليون دولار.



وبلغت الإيرادات خلال الربع الرابع 250.6 مليون دولار، بزيادة 38% على أساس سنوي.

واستفادت "سلاك" (Slack) من ارتفاع الطلب أثناء الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي ستيوارت باترفيلد إنه كان هناك "تسارع غير مسبوق في التحول الرقمي".

ولكن الشركة لم تحقق أرباحا بعد - فقد تكبدت "سلاك" خسارة قدرها 300.4 مليون دولار على مدار العام بأكمله.

وكانت خسائرها في الربع الرابع بنحو 82 مليون دولار، تقل قليلاً عن الربع نفسه في العام السابق.

أرباح عمالقة التكنولوجيا

تجاوزت عائدات خمس شركات أمريكية عملاقة تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي مستوى التريليون دولار.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الشركات الخمس هي "فيسبوك" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"أبل" و"جوجل"، ووفقا للصحيفة فإن عائدات هذه الشركات نمت في 2020 بنحو الخمس، مقارنة بعام 2019.

ووصلت عائدات الشركات في 2020 إلى 1.1 تريليون دولار، فيما نمت الأرباح بنسبة 24%.