عاجل | التحالف: اعتراض مسيرة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير مسيرة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

التحالف يتصدى للمقذوفات الحوثية

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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