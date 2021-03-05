WhatsApp يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال تطبيق WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك، إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر، واتساب ويب، مؤكدًا على أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإنه بات يمكن عمل المكالمات المرئية بسلاسة، ويتم تعيين تطبيق سطح المكتب بحيث تكون نافذة الاتصال دائمًا مفتوحة على جانب الشاشة حتى لا تفقد أبدًا محادثات الفيديو في علامة التبويب.

WhatsApp ينافس Zoom

وتضع خطوة WhatsApp التطبيق في منافسة مع Zoom و Google Meet في المكالمات المرئية عبر سطح المكتب.

وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، قد كشف في يناير، أن WhatsApp خسر ملايين المستخدمين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إعلانه إطلاق تحديث مثير للجدل ينص على مشاركة البيانات مع فيسبوك.

الهجرة إلى التطبيقات المنافسة

ورغم أن واتساب قد أجّل إطلاق التحديثات التي كان من المقرر بدء العمل فيها في 8 فبراير إلا أنه شهد هجرة جماعية إلى خدمات بديلة يرى المستخدمون أنها أكثر أمانًا وخصوصية، مثل Signal و Telegram.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير، حمّل 25 مليون شخص Telegram على هواتفهم، فيما اكتسب Signal نحو 7.5 مليون مستخدم جديد.

ويُذكر أن تطبيق واتساب يعمل على اختبار ميزة الصور والرسائل ذاتية التدمير، وعلى الرغم من أن فكرة الرسائل والصور التي تختفي بعد فترة قصيرة ليست جديدة تمامًا وهي ميزة متواجدة على العديد من تطبيقات الدردشة والمراسلة على مدار العامين الماضيين إلى أنها لم تكن متواجدة على واتساب.

ويتضمن WhatsApp بالفعل وظيفة الرسائل ذاتية التدمير والإصدارات المستقبلية من التطبيق تعتمد على هذه الفكرة، لكن سيشهد التطور التالي في هذا المجال قدرة المستخدمين على مشاركة الصور المختفية في الدردشات الجماعية والمحادثات الخاصة، بحسب ما تم رصد الميزة بواسطة WABetaInfo المختص في تتبع تحديثات وإصدارات واتساب.

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