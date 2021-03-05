الذهب يهوي لأدنى مستوى في 9 أشهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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هوت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر تقريبًا، وبذلك تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وقد جاء الهبوط بالأسعار مترافقًا مع سببين هما: ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، وعوائد السندات بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، التي قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

تراجع أسعار الذهب

وتراجع الذهب 0.3 %، ليصل إلى 1692.13 دولار للأوقية، وذلك بعد أن تراجع لأدنى مستوى له في يونيو عند 1686.40 دولار، وإجمالًا، تراجع المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع 2.3 %.

توقعات بانخفاض أكبر في الأسعار

ووفقًا لوكالة رويترز فإنه من غير المتوقع أن يتدخل المركزي الأمريكي لخفض العوائد قريبًا، وقال الخبير والمحلل المالي، جيفري حالي إن رئيس المركزي أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية.

وأضاف أنه يبدو من المحتم أن ينزل المعدن الأصفر عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر قد تصل إلى نطاق 1600 دولار.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر، ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى تراجعت الفضة 0.5% إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت 5% في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2334 دولارًا وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1119.53 دولار.

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