شكرا لمتابعة خبر عن المستشفيات الخاصة تبدأ توزيع لقاح كورونا بالمجان الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن المستشفيات والمستوصفات الخاصة ستبدأ الأسبوع القادم تطعيم المواطنين والمقيمين باللقاح ضد فيروس كورونا بالمجان.

وذكرت المصادر إن اللقاح سيكون بالمجان بالمستشفيات الخاصة وبعض الصيدليات وفق ما تم الاتفاق بينها وبين وزارة الصحة، وفقًا لـ"البلاد".

ويذكر أن صيدليات الدواء كانت أول من يتم اعتمادها من قبل وزارة الصحة لتقديم لقاحات فيروس كورونا وتطعيمها داخل فروعها في المملكة.