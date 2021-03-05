شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تختصر مدة الفسح من 12 يوم إلى أقل من 12 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت الجمرك نجحت الجمرك السعودية في تحقيق تطورات نوعية على مستوى إجراءات الفسح الجمركي أسهمت في تقليص مدة الفسح في المنافذ الجمركية من 12 يوم إلى 9 ساعات . وأدى هذا التحسن لرفع موقع المملكة في مؤشر التنافسية العالمي ، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين التبادل التجاري والعلاقات الإقتصادية . ونشرت الجمارك السعودية انفوجرافيك يوضح رحلة تقليض مدة الفسح منذ عام 2016 حيث كانت تبلغ 288 ساعة حتى 2021 حيث أصبحت تبلغ 9 ساعات فقط .