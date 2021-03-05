اخبار السعوديه

الجمارك تختصر مدة الفسح من 12 يوم إلى أقل من 12 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تختصر مدة الفسح من 12 يوم إلى أقل من 12 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت الجمرك في تحقيق تطورات نوعية على مستوى إجراءات الفسح الجمركي أسهمت في تقليص مدة الفسح في المنافذ الجمركية من 12 يوم إلى 9 ساعات .

وأدى هذا التحسن لرفع موقع المملكة في مؤشر التنافسية العالمي ، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين التبادل التجاري والعلاقات الإقتصادية .

ونشرت الجمارك السعودية انفوجرافيك يوضح رحلة تقليض مدة الفسح منذ عام 2016 حيث كانت تبلغ 288 ساعة حتى 2021 حيث أصبحت تبلغ 9 ساعات فقط .

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا