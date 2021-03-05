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بالصور.. آخر تطورات مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أمس الخميس اجتماع مع الجهات ذات العلاقة بالتزامن مع قرب انتهاء مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة – جدة السريع .

وشهد الإجتماع مناقشة تسليم المباني للجهات الأمنية والخدمية للبدء في تجهيزها وتشغيلها مع بدء افتتاح المشروع .

وأظهرت صور نشرتها هيئة تطوير منطقة مكة آخر مستجدات مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي والذي يوشك على الإنتهاء .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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