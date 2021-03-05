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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. آخر تطورات مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أمس الخميس اجتماع مع الجهات ذات العلاقة بالتزامن مع قرب انتهاء مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة – جدة السريع .
وشهد الإجتماع مناقشة تسليم المباني للجهات الأمنية والخدمية للبدء في تجهيزها وتشغيلها مع بدء افتتاح المشروع .
وأظهرت صور نشرتها هيئة تطوير منطقة مكة آخر مستجدات مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي والذي يوشك على الإنتهاء .