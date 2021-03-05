تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وعوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقة الرياض «الأفلاج، السليل، الدوادمي، الخرج، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح، عفيف، شقراء» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، هناك رياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق الجوف «القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد، خيبر» والقصيم «البكيرية، الرس، المذنب، بريدة، عنيزة» وحائل «الحائط، السليمي، الشنان، بقعاء، حائل، سميراء» والشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقتي نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» والرياض «الخرج، العاصمة، رماح».