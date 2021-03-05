السفارة السعودية بالمجر تنبه رعايا المملكة: التزموا بالإجراءات الصحية والوقائية

وجّهت سفارة المملكة العربية السعودية بدولة المجر، تنبيهًا للمواطنين هناك، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها، التي أعلنتها الحكومة المجرية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت السفارة السعودية في المجر: في ضوء إعلان الحكومة المجرية عن عدد من التدابير الوقائية في إطار حالة الإغلاق العامّ التي أعلنت في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأكدت السفارة على المواطنين الكرام في المجر الالتزام بالتعليمات الرسمية لسلامتهم واتباع الإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها، في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت السفارة السعودية في المجر، إلى أنه في حال الاحتياج لمزيد من المعلومات أو وجود حالات طارئة يُمكن التواصل على الأرقام التالية:

قسم شؤون السعوديين:

0036308232323

السفارة:

003614369500

الموقع المجري الرسمي لمستجدات فايروس كورونا:

https://koronavirus.gov.hu