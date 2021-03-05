اخبار السعوديه

السفارة السعودية بالمجر تنبه رعايا المملكة: التزموا بالإجراءات الصحية والوقائية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - بعد إعلان الحكومة المجرية

وجّهت سفارة المملكة العربية بدولة المجر، تنبيهًا للمواطنين هناك، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها، التي أعلنتها الحكومة المجرية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت السفارة السعودية في المجر: في ضوء إعلان الحكومة المجرية عن عدد من التدابير الوقائية في إطار حالة الإغلاق العامّ التي أعلنت في البلاد بسبب فيروس .

وأكدت السفارة على المواطنين الكرام في المجر الالتزام بالتعليمات الرسمية لسلامتهم واتباع الإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها، في ما يتعلق بانتشار .

وأشارت السفارة السعودية في المجر، إلى أنه في حال الاحتياج لمزيد من المعلومات أو وجود حالات طارئة يُمكن التواصل على الأرقام التالية:

قسم شؤون السعوديين:
0036308232323

السفارة:
003614369500

الموقع المجري الرسمي لمستجدات فايروس كورونا:
https://koronavirus.gov.hu

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا