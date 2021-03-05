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رياح باردة وتدنى درجات الحرارة.. و«الحيزان»: يحدِّد المناطق المتأثرة

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الرياض - محمد عبدالله - الطقس دافئ نهارًا على الوسط والغرب..

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، استمرار نشاط الرياح الشمالية الباردة على شمال المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، وتدني درجات الحرارة شمالًا لمستوى الصقيع والتجمُّد في بعض الأماكن خاصة المكشوف منها.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إن تعمق الرياح الشمالية وسيطرتها يعملان على انحسار وانكفاء فرص الأمطار على كل قطاعات المملكة.

وأضاف أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا ملموسًا وسط النهار على وسط وغرب المملكة، ووسط وجنوب المنطقة الشرقية، موضحًا أن درجات الحرارة تبدأ بالانحدار مساء اليوم الجمعة على وسط وشرق المملكة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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