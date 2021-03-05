بالفيديو.. «الغزلان» تعود للبراري السعودية.. ومواطنون يتفاعلون مع التجربة

بدأت جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في توطين الظبي والمها والوعل في المحميات تؤتي ثمارها، وهو ما أشاد به الكثير من المواطنين متفاعلين بشكل إيجابي مع تلك التجربة.

ونشر المركز- عبر تويتر- مقطعًا مصورًا متداولًا بمواقع التواصل، يبيِّن مدى الوعي البيئي لدى المواطن، ورصد الفيديو دهشة أحد المواطنين من رؤيته لغزلان في الصحراء متسائلًا: هل هو في حلم أم علم؟. مطالبًا بعدم اعتراضها.

وذكر المركز في تغريدة له «بحمد الله وفضله، ونتاجٌ لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين للكائنات الفطرية التي يقوم بها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ثم بتعاون الجميع، والتزامهم، وإيمانهم بأهمية المحافظة، ها هي الظباء ترتع في براري المملكة من جديد.. شكرًا لوعيكم، ونحن معكم يدًا بيد نحو بيئة مزدهرة ومستدامة».

وتفاعل الكثير من المغردين مع الفيديو؛ حيث كتب رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ «ما شاء الله، شي يثلج الصدر.. أرجوكم أرجوكم أرجوكم حافظوا عليها.. وأشكر كل القائمين على الموضوع وعلى رأسهم سمو سيدي ولي العهد.. شي مفرح فعلًا».

يُذكر أن المركز أطلق خلال الشهور الماضية العشرات من الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.

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