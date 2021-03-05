شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "متحدث الملكية الفكرية": حجب 300 موقع الكتروني مخالف في ثلاثة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن اليوم الجمعة أنه تم استقبال 5000 بلاغ انتهاك الحقوق الفكرية خلال العام الماضي 2020 وتم التعامل معها جميعاً.

وقال متحدث "الملكية الفكرية " في فيديو له أن مفتشوا الهيئة يقومون بجولات تفتيشية إلكترونية على مواقع الإنترنت للكشف عن انتهاك حقوق المؤلوف ، وتم رصد 1300 موقع حتى الآن منها 300 موقع مالف تم حجبهم مباشرةً .

وأضاف أن هذه المواقع المخالفة المحجوبة تم رصد عدد معين لها من الزيارات وحازت على 267 مليون زيارة .

وأكد أن هذا العدد الهائل للزيارات نستنتج منه أن احترام الملكية الفكرية مسؤولية جماعية وليس مسؤولية الهيئة وحدها .