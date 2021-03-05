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المعلمي يلتقي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

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الرياض - علي القحطاني - نيويورك (صدى):

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو، بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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