شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بدء حملة التطعيم لمرضى الرعاية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تجري إدارة الرعاية المنزلية بصحة بيشة، حملة تطعيم مرضى الطب المنزلي وذويهم بلقاح كورونا؛ حيث انطلقت فرقتين من مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى الملك عبدالله، وذلك لتسخير كل الإمكانات لدعم كبار السن وتقديم أفضل رعاية للمرضى في منازلهم.

وكشفت صحة بيشة، أن هذه الحملة تأتي بمتابعة مباشرة من مدير صحة بيشة الذي لطالما سعى إلى تسخير كل الإمكانات لتقديم هذه الخدمة التي تأتي من منطلق حرص وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والنفسي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم.

ومن جانبه، وجه مدير صحة بيشة "فالح الشهراني" شكره وتقديره لجميع فرق العمل في الطب المنزلي على جهودهم المبذولة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتسهيل حصول المرضى وذويهم على ‫لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق "صحتي".