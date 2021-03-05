شكرا لمتابعة خبر عن استمرار التقيد بالدوام عن بعد لمنسوبي تعليم تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، أمس الخميس، تعميماً لجميع أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين/ بنات) حول التقيد بالدوام عن بعد للموظفين.

وأكدت إدارة تعليم تبوك، على استمرار التقيد بألا يتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة لمن يتطلب حضورهم حضوراً كاملاً طوال أيام الأسبوع من الإداريين والإداريات.

وشمل التعميم، تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل المدير المباشر؛ مشددًا على ضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا بالعمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فيما يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، وكذلك استمرار العمل بتعليق (توثيق الحضور بالبصمة).